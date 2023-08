Reggina e Brescia, sentenza Consiglio di Stato domani il verdetto

La Reggina e il Brescia dovranno attendere fino al primo pomeriggio di domani, 30 agosto, per conoscere il proprio destino, ovvero in quale campionato giocherà la stagione 2023-2024: riammissione in B o Serie. Il Consiglio di Stato ha infatti concluso poco fa l'udienza per discutere il ricorso della società calabrese, che a Roma è stata seguita da tre pullman di tifosi, con il sindaco Carmelo Versace in testa.