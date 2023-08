Reggina esclusa dalla Serie B. Tar ha respinto il ricorso

La Reggina è stata esclusa dalla prossima Serie B. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei calabresi. E' il primo grado di giudizio extrasportivo sulla vicenda, in attesa della parola fine attesa il 29 dal Consiglio di Stato, dopo la quale sarà completato l’organico ammettendo le squadre al momento indicate con X e Y. Lecco e Reggina? O Brescia, Perugia o Spal (ma anche Benevento), che sono in attesa di capire se e quanti posti si libereranno. Ma è ancora da chiarire chi eventualmente avrà titolo a essere riammesso: se ne parlerà domani in una complicata discussione nel Consiglio federale con relazione ad hoc di Gravina. La posizione della Reggina era parsa la più complicata perché, oltre a non aver rispettato il termine dei pagamenti (seguendo, a suo dire, le indicazioni del Tribunale di Reggio), non ha ancora il piano di ristrutturazione del debito omologato. Senza la Serie B l'attuale proprietario del club amaranto, Manuele Ilari ha fatto sapere che non rileverà la società di Felice Saladini.