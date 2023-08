Reggina, i tifosi andranno a Roma sotto la sede del Consiglio di Stato

Lo scorso 3 agosto il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Reggina per l'ammissione in Serie B, ma la parola fine alla vicenda non è stata scritta. A decidere il futuro del sodalizio calabrese sarà il 29 agosto il Consiglio di Stato a Roma. Come si sa da giorni la società amaranto ha perso l’ennesimo grado di giudizio dopo sei mesi tormentati e un percorso di ristrutturazione del debito che ha portato prima alla penalizzazione di 5 punti, poi al mancato rispetto della scadenza del 20 giugno per il pagamento della quota debitoria rimasta (per 757mila euro), ma soprattutto non ha l’approvazione definitiva del piano dal Tribunale, viste le opposizioni di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate che contestano lo stralcio del 95% del debito. In questi giorni grande lavoro per i legali della Reggina che hanno già inviato l'incartamento a Roma. Nella capitale giorno 29 agosto sotto il Palazzo Spada ci saranno anche i tifosi amaranto che si recheranno in massa per far sentire la voce ai componenti del Consiglio di Stato che dovranno decidere il futuro del club.