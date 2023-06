Reggina, il tribunale dà l’ok alla ristrutturazione del debito

Il Tribunale di Reggio Calabria , ha dato l'ok alla Reggina al piano di ristrutturazione del debito, una vittoria non sul campo ma molto importante per il futuro del club di Felice Salidini. Una sentenza che chiude la vicenda con i debiti pregressi e spegne le velleità del Brescia di ottenere la riammissione in Serie B. L'ottenimento dell'omologa dà semaforo verde alla Reggina che ottiene la serenità per guardare il futuro con serenità in Serie B. Saladini e Cardona , in conferenza hanno annunciato il buon esito arrivato dal tribunale.

LA CONFERENZA STAMPA DI SALADINI E CARDONA -“Io e il Presidente Cardona – sottolinea il patron Saladini – ci tenevamo a dare questa notizia. Con la sentenza di oggi la Reggina mette un punto definitivo con il capitolo societario e debiti pregressi. Che, ricordo, sono di gestioni pregresse. Oggi mi toglierò qualche sassolino e questo è il primo. Quando siamo arrivati ci avevano detto che i debiti erano in un modo, poi si è rivelato tutt’altro e abbiamo ricorso al piano. Ma oggi c’è la serenità per guardare al futuro con sicurezza. I giudici hanno ritenuto che il nostro piano di risanamento societario presentava conti economici congrui, rigorosi e sani, perciò poco fa hanno dato l’omologa -riporta strettoweb.com-”.“Sono rimasto in silenzio per tanto tempo e qualcuno mi ha criticato, ma quando abbiamo parlato di trasparenza abbiamo inteso che anche il silenzio in certi momenti fosse trasparenza. Oggi è un nuovo inizio e ringrazio tutti, dal Presidente Cardona che da reggino si è speso e impegnato tantissimo al Dottor Brunori, a tutti coloro che si sono occupati della parte burocratica fino a tutti gli uomini e donne che lavorano in questo club e infine ai tifosi”, ha chiuso Saladini, accompagnato da un applauso in sala stampa.