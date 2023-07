Reggina, Ilari tenta strada della sospensiva. Nel frattempo Pellegrino parla con Taibi

E' l'estate dei ricorsi e delle carte bollate in casa Reggina. Il club ha presentato ricorso al Tar, il quale visti i tempi ha potuto fissare l’udienza solo per l’11 agosto e non per il 2. Tuttavia lo stesso Tar ha convocato domani le parti ricorrenti (anche Coni, Figc, Lega B, Brescia e Perugia) per verificare se tutti (come sembra) vogliono rinunciare ai termini: in tal caso l’udienza tornerà al 2 agosto come previsto insieme alle altre, anche perché il 4 ci sarà il Consiglio federale decisivo.