Reggina, Inzaghi: “Nostra stagione molto positiva. Penalità? Siamo nel giusto”

Il tecnico dei calabresi ha analizzato diversi temi nella conferenza stampa odierna

Alla vigilia del match contro il Brescia, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Dopo il pareggio di Benevento e la penalizzazione di 3 punti, la squadra calabrese è scesa all'ottavo posto, l'ultimo valido per un piazzamento ai play-off. Modena, Palermo e Ternana seguono a distanza di soli 3 punti, motivo per cui domani sera, contro la sua ex squadra, Inzaghi deve puntare al bottino pieno. Sarebbe infatti un triste epilogo veder sfumare anche l'accesso agli spareggi di fine stagione, specialmente dopo un ottimo girone di andata.

“In settimana è arrivato anche il meno tre, ma i punti sono 49 per noi. La società ci ha rassicurato, ma anche io ho letto le carte, siamo nel giusto e sono sicuro che ce li ridaranno. La stagione finora è molto positiva, tra alti e bassi, ma dalla prima giornata in avanti siamo sempre stati nei play off e per questo chiedo ai ragazzi di concludere a testa alta. La penalizzazione ci deve dare più carica, dopo gennaio ci sono stati episodi controversi ma sapevo che la squadra avrebbe superato quei momenti e si sarebbe rinforzata".

Sul futuro. "Al momento abbiamo tante cose a cui pensare che guardare alla prossima stagione non mi interessa. Per ora dobbiamo pensare a finire al meglio quella attuale. Il Brescia è in un buon momento anche se avrebbe dovuto fare un altro campionato, ma noi giochiamo davanti al nostro pubblico e spero che il Granillo ci dia una spinta. I problemi che ho avuto a Brescia li conosciamo tutti, probabilmente quella squadra sarebbe andata in A, ma ora io sono molto felice di essere qui. Sono posti in cui un giorno tornerei volentieri".