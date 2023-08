Reggina, la Sud non ci sta: “Saladini e Ilari vi consigliamo di non farvi vedere”

“Stiamo assistendo all’ennesima farsa, grazie alle pagliacciate compiute dal sig. Ilari e dal sig. Saladini. Stiamo morendo e nessuno dei due mette le mani nel portafogli per pagare quanto necessario a rimettere in moto tutta la macchina organizzativa del S.Agata, atto fondamentale per poter alimentare un briciolo di speranza di ottenere la riammissione in B al Consiglio di Stato del 29 Agosto. Per quel che ci riguarda il percorso del sig. Ilari con la Reggina non deve nemmeno iniziare mentre, quello di Saladini, con Reggio e la Reggina, è finito ieri sera, dopo la squallida comparsa alla trasmissione di Sportitalia che è stata l’ennesima presa in giro verso una città intera! Ha dichiarato di amare Reggio e la Reggina, bene è arrivato il momento di dimostrarlo”.