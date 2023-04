Reggina, Loiacono: “Superato il blocco mentale. Futuro? Siamo un gruppo forte”

L'esperto difensore centrale della Reggina ha rivelato alcuni momenti complicati del recente passato

Il difensore della Reggina Giuseppe Loiacono ha parlato in conferenza stampa in data odierna. Tra due giorni la squadra di Inzaghi scenderà in campo contro il Benevento con l'obiettivo di dare un seguito alle due vittorie consecutive ottenute contro Perugia e Venezia. "Stare sempre sul pezzo è forse la parte più difficile del nostro lavoro, specie quando non si gioca, e confesso che ho passato momenti difficili. Non giocare, anche inconsciamente, ti demoralizza. Ma è importante non abbassare mai l'attenzione, bisogna sempre crederci perché la possibilità prima o poi arriva: soprattutto nel finale di stagione, dove c'è bisogno di tutti"

E ancora. "Quella contro il Cagliari è stata una bella batosta, siamo entrati in un tunnel dal quale sembrava impossibile uscire, anche dare il 100% non bastava ed è subentrato un blocco mentale, la palla scottava. Ritengo che siamo stati bravi a ricompattarci e ripartire, abbiamo capito che se ognuno di noi avesse dato un 1% in più, quell'1% avrebbe fatto la differenza. L'aspetto mentale è la chiave di tutto. Poi siamo un gruppo forte, solido e ora ci possiamo giocare alla grande questo finale di stagionale: vogliamo lottare per un obiettivo importante".

Il difensore della Reggina, in chiusura, ha parlato anche della prossima sfida proprio contro il Benevento. "Loro si giocano un'intera stagione, butteranno l'anima per la gara, e noi dovremmo stare attenti e concentrati come fatto nelle ultime due gare. Al netto della classifica, il Benevento è una squadra forte, fatta di ottimi giocatori: questo dovremmo tenerlo in conto".