Reggina, nuovo deferimento e altri punti di penalizzazione in arrivo

La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore Paolo Castaldi

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Reggina, Paolo Castaldi, per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022.