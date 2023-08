Reggina, oggi giorno della verità intanto club torna a Saladini. Ilari addio

Due comunicati per sancire il passaggio delle quote

La Reggita tra poche ore conoscerà il suo destino. Alle 12.30 le udienze davanti al Consiglio di Stato che emetterà le sentenze sui ricorsi presentati dal club amaranto per l'esclusione dalla Serie B e quello del Perugia per l'ammissione del Lecco al torneo cadetto. La Reggina non sarà sola visto che sotto la sede del Consiglio di Stato a Roma ci saranno migliaia di sostenitori giunti in auto da Reggio. Ieri intanto il club è ufficialmente tornao nelle mani i Felice Saladini visto che Ilari ha fatto un passo indietro. Questo il comunicato del club: Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace , il sottoscritto Manuele Ilari, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico .