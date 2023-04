Reggina, Inzaghi: “Contro il Perugia è un match point stagionale”

Torna in campo la Reggina, che nel match in programma domani se la vedrà con il Perugia per il recupero della 29ª giornata del campionato di Serie B, al tempo rimandata per il sisma che colpì l'Umbria. Alla vigilia del delicato confronto, il tecnico degli amaranto Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.