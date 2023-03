Reggina, a rischio la partita con il Perugia: cosa sta succedendo

La partita è in programma per domani

La sfida fra Perugia e Reggina in programma domani alle ore 14 sarebbe a forte rischio a causa del terremoto che ha colpito l'Umbria nelle scorse ore. Poco fa si è svolto un sopralluogo al Curi per verificare la situazione dell'impianto. Le possibilità che la sfida non si giochi a causa dello sciame sismico al momento sono concrete. La Prefettura tra poco emetterà una ordinanza.