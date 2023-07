Reggina, presentato il ricorso alla Covisoc

La nota del club calabrese che spera di poter giocare in Serie B

Il futuro della Reggina è appeso a un filo. O la conferma in Serie B o il club amaranto sprofonderà nei dilettanti. Dopo la bocciatura della Covisoc il club calabrese spera che venga accolto il ricorso presentato oggi come riporta la nota: La Società Reggina 1914 comunica che questa sera è stato formalmente presentato ricorso alla Covisoc per chiedere l’ammissione al prossimo campionato di calcio di serie B. Si è inoltre ottemperato, anticipando il versamento delle scadenze del prossimo 12 luglio previsto dalla sentenza di omologa, al versamento delle restanti di quanto dovuto all’erario.