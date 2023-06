Reggina, Saladini: “Inzaghi mai in discussione, abbiamo un accordo e…”

"Abbiamo un accordo triennale con Inzaghi e nessun motivo per metterlo in discussione" ha esordito così alle colonne del Corriere dello Sport l'azionista di riferimento della Reggina, Felice Saladini. L'oggetto del discorso è l'allenatore, con le voci che corrono e vedono Filippo Inzaghi ad un passo dall'addio. Ma la smentita arriva direttamente dai piani alti del club amaranto. Ora si pensa al futuro e l'obiettivo è chiaro: "Ci prepariamo ad affrontare la prossima stagione e credo che sia necessario puntare sui giovani. Sia per un fattore di campo che economico, per la sostenibilità del club".