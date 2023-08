Reggina, sarà invasione a Roma domani. La nota della Questura

Meno di 24ore e la Reggina conoscerà il suo destino. Domani infatti a Roma si terrà l'udienza al Consiglio di Stato con i rappresentanti che dovranno decidere se ammettere il club in B. La sentenza si baserà sul merito della questione iscrizione. Nell’ultima sentenza del Tar, la mancata iscrizione della Reggina è addebitabile al pagamento di 750.000 euro di pendenze, scaturite dalla ristrutturazione del debito, avvenuto oltre il termine perentorio del 20 giugno. Per il Tar il club amaranto, nonostante la sentenza di omologa consentisse di farlo a luglio, poteva pa- gare tra il 12 giugno (giorno dell’emissione del provvedimento) e il 20 (scadenza calcistica per le iscrizioni ai campionati). Finale incerto e due tifoserie coinvolte, quella della Reggina e quella del Brescia. Intanto come si è scritto da tempo, domani invasione dei tifosi amaranto nella capitale sotto la sede del Consiglio di Stato per far sentire la voce della gente. I sostenitori amaranto stanno raggiungendo la capitale con diversi mezzi, ma molti hanno scelto l'auto. La Questura ha emesso una nota a riguardo: “Si informano tutti i sostenitori della squadra di calcio “Reggina 1914” che intenderanno recarsi a Roma per partecipare al sit-in in occasione dell’udienza presso il Consiglio di Stato, prevista per le ore 10:00 di domani, martedì 29 agosto, per la trattazione del ricorso presentato dalla società calcistica contro l’esclusione della stessa dal campionato di serie B stagione 2023-2024, che la Questura di Roma, in ragione del numero di supporters reggini attesi ed al fine di garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa, ha individuato in Piazza Santi Apostoli l’area destinata alla loro accoglienza”, si legge.