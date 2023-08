Reggina, scendono in campo gli ultrà. Tutti allo stadio il 9 agosto

Come sempre i tifosi della Reggina si mobilitano quando c'è da difendere la causa della squadra amaranto estromessa dal Tar del Lazio dalla Serie B. I gruppi organizzati hanno diffuso una nota dove invitano tutti allo stadio giorno 9 agosto per sensibilizzare le istituzioni del calcio e tutte le autorità di Reggio Calabria. Questo il comunicato degli ultrà reggini: “La Reggina 1914 è nostra… Già da oggi dobbiamo mostrare il nostro attaccamento alla maglia che ci rappresenta colorando tutta la città di Amaranto. Invitiamo tutti i Cittadini ad affiggere striscioni, bandiere, sciarpe e quant’altro sui balconi delle proprie abitazioni”.

“Diamo appuntamento a tutti coloro che hanno a cuore la nostra MAGLIA e la nostra STORIA allo Stadio Oreste Granillo Mercoledì 09 Agosto alle ore 20:30.(Settori Curva Sud e Gradinata) Affronteremo le varie problematiche che rischiano seriamente di gettare questa città in un autentico dramma non solo sportivo o calcistico. Abbiamo il diritto e il dovere di restare uniti per provare a salvare nuovamente la REGGINA, patrimonio ed orgoglio dei nostri padri e dei nostri figli”.