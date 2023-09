Retroscena Cremonese, prima di Stroppa fatto tentativo per Inzaghi

Tentativo fatto per l'allenatore ex Reggina, rifiutato solo dalla tifoseria per rivalità

Cinque gare in cui la Cremonese non ha brillato e che sono costante la panchina a Ballardini. Al suo posto è già arrivato l'allentare ex Monza Giovanni Stroppa, ma quest'ultimo non era la prima scelta. Perché il club grigiorosso aveva inizialmente messo nel mirino l'ex Reggina Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l'allenatore è libero dopo il quasi fallimento del club amaranto ed era persino disposto a prendere l'incarico. A bloccare tutto ci ha però pensato la tifoseria che non ha ben gradito il volto del nuovo tecnico. Ricordiamo infatti che Inzaghi ha origini piacentine contro cui la squadra di Cremona ha una grande rivalità. Dunque il passo indietro della società, non si fa nulla.