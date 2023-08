Ritiro Buffon, il Parma: “Un Uomo, un Campione, un Capitano”

Ora non ci sono più dubbi, Gianluigi Buffon ha annunciato ufficialmente che lascerà il calcio quest'estate e con esso anche il Parma. Il portiere appenderà i guantoni al chiodo per dedicarsi alla famiglia e altri progetti che verrano. Questo il messaggio che il club ha dedicato all'estremo difensore: "E’ il 19 novembre 1995 quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi Buffon. E’ la sua prima partita fra i professionisti, l’esordio assoluto in Serie A, il debutto di un futuro grande campione del calcio italiano e mondiale. Un Uomo, un Campione, un Capitano. Questo è Gigi Buffon, per il Parma e per Parma".