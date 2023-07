Sampdoria, Barreca promette la Serie A. Arriva intanto Girelli

In casa blucerchiata arriva il centrocampista ex Lecco

Gruppo. «Insieme ai miei nuovi compagni, voglio riportare la Sampdoria in Serie A – afferma -. La B è tosta, va affrontata con un gruppo coeso e una mentalità vincente per raggiungere il nostro obiettivo. Ho già vinto tre campionati, gli ultimi due consecutivamente e, come si dice, non c’è due senza tre».