Sampdoria, club si affida a studio legale Tesoro & Partners

Lo studio legale associato Tesoro & Partners, con sede a Milano e specializzato in diritto del lavoro, ha ricevuto l’incarico di assistenza legale dalla U.C. Sampdoria S.p.A., noto club di calcio italiano. Nello specifico, lo studio fornirà alla società calcistica consulenza e assistenza tecnico-legale in materia giuslavoristica con riferimento a tutti i dipendenti della società, inclusi i lavoratori sportivi. Prosegue così l’attività di consulenza dello studio nell’ambito sportivo: l’avv. Tesoro, che da anni assiste rinomati agenti sportivi e tesserati, ha già assistito una prestigiosa società calcistica militante in Serie A nella redazione del contratto di lavoro per l’Amministratore Delegato. “Siamo orgogliosi di questo nuovo incarico per una storica e prestigiosa squadra di calcio italiana, che siamo pronti ad affiancare per la miglior gestione delle risorse umane attraverso l’alta specializzazione del nostro team”, commenta l’avv. Marco Tesoro, managing partner dello Studio.