Sampdoria, contro l’Alessandria ci pensa La Gumina: “Qui sto bene e…”

Proprio l'attaccante ha parlato al termine del match: "Qui sto bene, farò di tutto in campo per dimostrare le mie qualità", ha spiegato La Gumina. "Poi la dirigenza prenderà una decisione. In Serie B ho più opportunità, in A avevo meno spazio e sono andato in prestito. Ora ho questa occasione da sfruttare. L'addio di Gabbiadini? Ci siamo io e De Luca, non so se arriveranno altri, ma io penso a fare bene. È sempre bello fare gol, ma io lavoro per la squadra. Se posso prendermi la Sampdoria? Assolutamente sì, è quello che sto facendo".