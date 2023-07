Sampdoria di Pirlo già brilla: 3-1 alla Pro Patria

La Sampdoria ha concluso il ritiro di Livigno sfidando in amichevole la Pro Patria che milita in Serie C. I blucerchiati hanno vinto 3-1 la terza gara in montagna e le reti portano la firma di Borini, Gabbiadini e La Gumina. La squadra di mister Andrea Pirlo a tratti è anche piaciuta anche se questo è solo calcio d'estate e di certo quella vista in campo oggi non è la Sampdoria vera. Primo tempo più vivo con tre reti, due blucerchiate. La gara la sblocca Fabio Borini, il raddoppio arriva alla mezz’ora con una bella punizione di Manolo Gabbiadini. La risposta dei lombardi prima dell'intervallo con Stanzani che si avvita in una spettacolare rovesciata e batte Audero. Nella ripresa tanti cambi e al 15' è arrivato il terzo gol di La Gumina. Pirlo soddisfatto e adesso la squadra ligure torna a Bogliasco per proseguire il programma di allenamento in vista della nuova stagione in Serie B.