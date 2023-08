Sampdoria, Esposito: “Tante squadre su di me ma fatto scelta giusta”

Ama il tuo sogno anche se ti tormenta. Sebastiano Esposito queste parole le ha tatuate sulla pelle. Un debutto fulmineo, in gol a 17 anni come mai nessuno con la maglia dell’Inter, gli onori delle cronache. Poi l’inizio di un inatteso girovagare: cinque club in tre stagioni tra Italia, Svizzera e Belgio e la ricerca di un centro di gravità. Che per l’attaccante classe 2002 vuole essere la Sampdoria. «C’erano più squadre su di me – rivela – ma ho deciso di venire a Genova e penso di aver fatto la scelta giusta: arrivo in una piazza molto importante che merita palcoscenici diversi dalla Serie B».