Sampdoria, Ferrero vuole suo uomo nel Cda e mondo blucerchiato trema

Ssh Holding ha un solo amministratore unico, Massimo Ienca, che a questo punto potrebbe essere revocato. Certo non senza un diritto di impugnativa dell’assemblea e richiesta di risarcimento da parte dello stesso Ienca, che invece, avendo già approvato l'aumento di capitale il 16 giugno su istruzione di Ferrero, avrebbe di certo votato il bilancio al 31 dicembre 2022, essendo nei suoi poteri e non necessitàndo di autorizzazione dal Trustee. Non sarebbe così sicuro il suo eventuale sostituto sia in grado di pronunciarsi su un bilancio da lui non conosciuto. Dunque, nel caso non venisse approvato il bilancio sarebbe a rischio l'iscrizione al campionato di Serie B, anche se le regole interne alla FIGC sembrano dare maggiore importanza al giudizio del professionista che sta lavorando in questi giorni per attestare il piano di risanamento, che attende l’ok definitivo da alcuni creditori.