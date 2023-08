Sampdoria, Ghilardi: “Questo club merita di stare in Serie A”

«L’esordio è stato bellissimo: non ero mai stato in uno stadio così. Giocare di fronte ad una Gradinata tanto piena è stata un’emozione grandissima». Daniele Ghilardi ha vent’anni ma è felice come un bambino. L’arrivo alla Sampdoria, il debutto a Marassi e la vittoria con il Südtirol. Sensazioni stupende racchiuse in pochi giorni. «Quando mi riscaldavo non vedevo l’ora di entrare – rivela -, aspettavo solo quello. Poi ho cercato di dare il massimo».