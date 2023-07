Sampdoria, Giuseppe Sapienza nuovo direttore della comunicazione

L’U.C. Sampdoria comunica che da oggi Giuseppe Sapienza acquisisce l’incarico di direttore comunicazione e PR del club. Sapienza coordinerà il settore che già comprende Federico Berlingheri e Alessandro Pintimalli mentre Filippo Mazzù è il nuovo social media manager blucerchiato. Alberto Marangon mantiene le sue responsabilità in azienda come team manager e responsabile del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Queste le prime parole di Sapienza ai microfoni di Primocanale: "Sono felicissimo di tornare a Genova e incontrare tanti amici. Era uno dei miei obiettivi, mi auguro di stare bene anche qui alla Sampdoria. Abbiamo la fortuna di lavorare in un club storico e prestigioso, l’altezza non è un problema. La squadra non dovrà avere le vertigini, essendo gagliarda e combattiva perché vogliamo restituire alla città di Genova il derby, uno degli eventi più belli in assoluto. Non solo del panorama nazionale. Ma il nostro futuro è quello di domani, sono orgoglioso di essere qui. La struttura è nuova, ma al suo interno ha eccellenze in numerosi settori. Sposteremo l’asticella verso l’alto".