Sampdoria, grande entusiasmo a Bogliasco. Pirlo: “Obiettivo Serie A”

La Sampdoria è ufficialmente ripartita. Dopo aver ricevuto il caloroso incitamento dei tifosi e aver ascoltato le parole degli azionisti di maggioranza Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, a cui hanno fatto seguito quelle dell’Head of Performance Nicola Legrottaglie, la squadra ha sostenuto un allenamento atletico al “Mugnaini” di Bogliasco agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. Presenti anche Fabio Borini e Matteo Ricci, primi volti nuovi della stagione 2023/24. Domani, martedì, sono previsti al mattino i test medici, quindi il pre-ritiro blucerchiato proseguirà con una nuova seduta pomeridiana. Andrea Pirlo ha parlato ai tifosi che si sono radunati oggi a Bogliasco. Ecco il messaggio lanciato dal tecnico blucerchiato in vista dell’inizio della stagione di Serie B. «Sono orgoglioso di essere qui oggi insieme a voi. davvero un privilegio per me e il mio staff di rappresentare questi colori e questa squadra