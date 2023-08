Sampdoria, i tifosi “insorgono”: colpa della maglia rossa del portiere…

"L'amichevole di Alessandria ha riacceso in una parte della tifoseria la polemica cromatica per l'accostamento portiere in maglia rossa e squadra in blucerchiato", si legge sul quotidiano sempre molto attento alle vicende delle squadre liguri. "Si era già visto, e non era piaciuto, in passato, ad esempio nella stagione 2021-22. E' stato riproposto dalla società per la prossima stagione".