Sampdoria, individuato il sesto colpo: è un centrocampista argentino

È Gonzalo Abrego il nuovo colpo del club blucerchiato. Classe 2000 che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Sulla stessa scia dei rivali - Genoa con Retegui - la Sampdoria si riversa sul mercato alla ricerca di un argentino da aggiungere alla rosa. Secondo quanto riportato da Primocanale.it, si tratta di Gonzalo Abrego. Centrocampista classe 2000 di proprietà del Godoy Cruz che presto dovrebbe ottenere il passaporto italiano, quindi non extracomunitario e possibile di convocazione in Nazionale. Il 23enne potrebbe diventare presto il sesto innesto di mercato della Samp, con l'accordo trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. È anche vero però che la Sampdoria non può permettersi un mercato particolarmente oneroso. Dunque all'entrata di Gonzalo Abrego dovrebbe corrispondere almeno un'uscita, con la lente d'ingrandimento che si sposta sul portiere Audero ed il centrocampista Leris.