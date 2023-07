Sampdoria, Legrottaglie: “Lavorare sodo e con sacrifici, la Serie A…”

In occasione della presentazione dei calendari di Serie B, Nicola Legrottaglie si è espresso su quelle che sono le ambizioni della Sampdoria . Queste le parole del dirigente blucerchiato: "Sta nascendo una Sampdoria, ma non dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti. Dalle delusioni, dalle sconfitte. Non serve fare un passo così grande. Basta solo mantenersi focalizzati sull'obiettivo, nonostante le vittorie e le sconfitte". L'ex difensore ci tiene a ricordare che la Samp punta a tornare immediatamente in Serie A dopo lo scivolone della passata stagione che gli è costato la retrocessione.

E proprio riguardo la Serie A il dirigente ha aggiunto: "Giocheremo per vincere sempre. Per andare in a basta vincere 33 partite su 38. Ma occhio, ci sono sempre sorprese in Serie B soprattutto dalle piccole realtà. Mi aspetto un buon numero di rivali agguerrite". Infine, Legrottaglie ha speso due parole riguardo il mercato: "Bonucci? Ad oggi non mi sento di affermare nulla, vedremo. Per quanto riguarda le cessioni, si, qualcosa si deve fare ma non svenderemo nessuno".