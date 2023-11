Sampdoria-Palermo, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Sampdoria e Palermo si giocherà sabato 4 novembre alle ore 16.15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-'24 . La partita con più tradizione dell'edizione in corso del torneo cadetto giunge al capitolo 69 considerando tutte le competizioni. Per entrambe le formazioni sarà vietato sbagliare dopo i rispettivi passi falsi del weekend precedente contro il Südtirol, che ha fatto precipitare la Samp al terzultimo posto, e Lecco, sconfitta costata al Palermo il sorpasso del Venezia al secondo posto.

Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni

Le possibili scelte di Andrea Pirlo e Eugenio Corini per la sfida tra Sampdoria e Palermo, in programma sabato 4 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il tecnico dei blucerchiati, che non sarà in panchina dopo essere stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo a causa dell'espulsione rimediata a Bolzano (a farne le veci sarà il secondo Roberto Baronio) è ancora privo di Pedrola, Barreca e Murru, oltre che di Benedetti e Ferrari. Conferma per il 4-3-1-2 delle ultime giornate, l'unico dubbio è a centrocampo tra Yepes, favorito, e Ricci. Nel Palermo assetto tipo in difesa e in attacco, ma emergenza a centrocampo, con appena quattro giocatori disponibili. A partire dalla panchina potrebbe essere Stulac.