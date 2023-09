Sampdoria pareggia a Cremona, Catanzaro ne fa 4 al Lecco ed è primo. Pari Bari a Terni

Si sono disputate nel pomeriggio altre cinque gare della 4ª giornata del campionato di Serie B. Turno che si è aperto con il successo del Brescia sul Cosenza e si chiuderà con Cittadella-Venezia. In mezzo, quattro partite appena terminate. Frena la Sampdoria, che non va oltre l'1-1 contro la Cremonese. Grande successo del Catanzaro, che va a vincere per 3-4 in casa del Lecco al termine di una partita poco adatta ai deboli di cuore. Como corsaro a La Spezia, mentre Ternana e Bari terminano a reti bianche.