Sampdoria, Pirlo: “Bene cancellare subito il -2 in classifica”

Parte bene la Sampdoria che passa a Terni nel giorno del debutto in campionato. L’analisi dell’allenatore blucerchiato Andrea Pirlo al termine del match: "La proprietà ci aveva chiesto di cancellare subito il segno meno dalla classifica. Lo abbiamo fatto, centrando fino a qui il secondo obiettivo dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Fatto oggi una buona partita in un campo difficile. Grande aggressività e sono contento della prestazione dei miei ragazzi".