Sampdoria, Pirlo: “Grande opportunità per me allenare una squadra di Serie A”

Giorno di presentazione oggi a Genova del nuovo allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo. Queste le sue prime parole da tecnico blucerchiato: "Grande opportunità per me allenare questo club che è di Serie A. Ringrazio la proprietà per l’occasione. La Sampdoria è una grande squadra e non ho guardato alla categoria: sono cresciuto nel mito di Vialli e Mancini e giocare a Marassi è sempre stato molto bello. La prima partita da allenatore l’ho fatta contro la Sampdoria di Ranieri: riparto da qui, ho avuto due esperienze con due squadre diverse e sono soddisfatto del lavoro fatto. L’esperienza in Turchia mi ha aiutato, sono ripartito dal basso e abbiamo fatto un ottimo lavoro giocando contro chiunque a viso aperto. Ora sono maturato e più consapevole. Un piacere poter rappresentare questa fantastica maglia. Sento di avere molta più esperienza e allenare questa squadra è meraviglioso visto che c'è un progetto serio. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura in blucerchiato e costruire qualcosa di importante. Spero sia una grande stagione ma con il lavoro cercheremo di fare bene dando sempre il massimo. Si partirà da un progetto sostenibile che darà i frutti nel tempo ma bisogna avere fiducia. Per tornare in A c'è bisogna anche dei tifosi e del loro sostegno che deve esserci sempre. Quagliarella? Fabio è un amico con il quale ho avuto un bellissimo rapporto, spetta alla società decidere il suo futuro".