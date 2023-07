Sampdoria, Pirlo: “Riportiamo questo club dove merita”

Grande entusiasmo a Livigno per la Sampdoria . In occasione della serata di ieri, per la presentazione della squadra , anche mister Andrea Pirlo ha avuto modo di rilasciare alcune parole dal palco dell'evento. Il tecnico si è concentrato sul suo ritorno in Italia dopo l'esperienza in Turchia ma anche, ovviamente, sui traguardi da raggiungere con i blucerchiati.

"È un piacere essere tornato in Italia e in una grande squadra come la Sampdoria, storica. È orgoglio essere l’allenatore. Abbiamo un grande obiettivo, quello di ripartire dopo annate non felicissime. Ci siamo messi d’impegno tutti per ripartire alla grande. In Turchia ho fatto una esperienza importante in un campionato diverso. Ora siamo pronti a questa avventura", ha esordito Pirlo.