Sampdoria, Pirlo: “Sorpresi dall’avvio difficile, c’è da migliorare”

A Il Secolo XIX , Andrea Pirlo si è soffermato sulla difficoltà della Sampdoria . L'allenatore ha parlato del difficile avvio di stagione in Serie B che, al momento, vede i blucerchiati penultimi in classifica. "Non ci aspettavamo un inizio così difficile. Significa che non facciamo tutto quello che dobbiamo fare e che dobbiamo migliorare". Successivamente ha speso due parole sulla squadra e sul mercato di gennaio, da cui probabilmente arriveranno rinforzi.

SQUADRAEMERCATO: "Questa non è una posizione da Sampdoria, non è dove questo club deve stare. Per tirarcene fuori bisogna guardare partita dopo partita. Anche se è vero, a livello psicologico sicuramente perdiamo qualcosa. Quando vieni da un anno che non vinci in uno stadio ti può girare qualcosa per la testa, che poi va a trasmettersi nelle gambe. Ma noi dobbiamo andare oltre perché non possiamo permetterci di fare altri passi falsi". Tornando sul discorso mercato, invece, Pirlo guarda oltre e alla prossima gara di campionato: "Sinceramente non ne ho idea e non me ne voglio nemmeno occupare. Quello che dobbiamo fare noi è vincere domenica contro il Cosenza. A questo dobbiamo pensare, non possiamo permetterci di andare oltre".