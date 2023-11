Sampdoria, Pirlo: “Vittoria importante, una delle prestazioni migliori finora”

VITTORIA: "Se finissero tutte cosi non sarebbe male farle tutte in tribuna" ha esordito Andrea Pirlo facendo riferimento alla squalifica che lo ha costretto a seguire la gara dagli spalti. "Non c'è che dire, è stata una delle migliori prestazioni fatte finora. Abbiamo tenuto bene il campo e creato tante occasioni. Per noi era importante vincere. Il gol di Borini? Fa sempre la sua partita, complimenti. Stankovic ha avuto qualche episodio sfavorevole, come tutti ho sempre detto che gli errori servono per migliorare". Successivamente l'allenatore è intervenuto riguardo una prospettiva futura, con riferimento al riscatto oggi guadagnato: "Piano piano stiamo migliorando soprattutto le condizioni fisiche di molti giocatori. Ma occhio a non esagerare, ricordiamo sempre che abbiamo due centrali classe 2003 e gli errori, a volte, sono concessi".