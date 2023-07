Sampdoria, pressing da un club di Serie A per Audero

Fiorentina in pressing sul portiere, un accordo potrebbe arrivare già in settimana. Samp verso una cospicua plusvalenza

Emil Audero potrebbe cambiare maglia e tornare in Serie A. Il portiere va verso la separazione con la Sampdoria, che ripartirà dalla Serie B, e si guarda intorno alla ricerca di una nuova destinazione. Piazza che potrebbe essere la Fiorentina. Nonostante l'estremo difensore abbia registrato interesse da altri club quali Inter, Lazio e Juventus, la viola è in pole e potrebbe aggiudicarsi il portiere prima delle avversarie. Presto ci sarà un incontro tra le parti e gira una certa positività riguardo il buon esito della trattativa. Un accordo potrebbe arrivare già in settimana.