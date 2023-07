Sampdoria, Quagliarella: “A volte anche le cose più belle finiscono”

Non c'è spazio nella nuova Sampdoria per Fabio Quagliarella. Il calciatore dopo il mancato rinnovo del suo contratto scaduto il 30 giugno, ha salutato i tifosi blucerchiati con un toccante post su Instagram. "A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita, ma il legame che c’è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Samp che è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo".