Sampdoria supera l’Entella con il punteggio di 3-1

In campo questo pomeriggio la Sampdoria di mister Andrea Pirlo che ha affrontato la Virtus Entella. Nella quinta amichevole del pre-campionato dei blucerchiati successo per 3-1 contro la squadra che milita in Serie C. Buona prova della Sampdoria che ha messo intensità e lucidità. Virtus in vantaggio con Zamparo e poi ribaltata nella ripresa.