Sampdoria, tifosi aiutano 26 famiglie alluvionate dell’Emilia Romagna

La tifoseria della Sampdoria è sempre stata in prima linea nell’aiutare chi ha bisogno. E lo ha dimostrato anche in occasione dell’alluvione che lo scorso maggio ha tragicamente colpito l’Emilia-Romagna e la sua gente.

Orgoglio. Tra agosto e settembre l’intera cifra raccolta nei mesi scorsi dai sostenitori blucerchiati è stata infatti interamente devoluta a 26 famiglie romagnole, sostenute nell’acquisto di una serie di elettromestici necessari per la vita di tutti i giorni. Una stupenda conferma di come l’unione faccia davvero la forza; un ulteriore motivo di orgoglio e riconoscenza per la nostra società.