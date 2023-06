Sampdoria, ufficiale Pirlo: ha firmato un biennale. C’è anche Legrottaglie

Due anni di contratto a Pirlo e opzione per il terzo. La Sampdoria riparte dall'ex Juventus che dopo il no di Grosso ha affidato la panchina a Pirlo che ha avuto una prima esperienza s Torino con i bianconeri e poi è andato ad allenare in Turchia. Non convincenti le sue stagioni ma adesso riparte dalla Sampdoria. Questo il comunicato: L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Pirlo il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2025. Nel contempo la società informa di aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting.