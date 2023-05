Serie B da record: 14 volte superato il tetto dei centomila spettatori

Con la 35a giornata sono state tante le volte in stagione che in B si è superato il tetto dei centomila spettatori

Con la 35a giornata, dove si sono toccati vari record di pubblico (come a Frosinone, Venezia, Brescia e Como e dove per la sesta volta si è fatto il sold out a Bolzano), la Serie BKT celebra per la 14a volta in stagione gli oltre 100mila spettatori in una giornata. 107816 il pubblico registrato negli stadi durante questo turno, nono posto stagionale, con il Bari che ha fatto da mattatore con 20448 biglietti staccati e con Cagliari e lo Stirpe a seguire sul podio.