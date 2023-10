Serie B, il Lecco sbanca Palermo. Bene il Bari di Marino che passa a Brescia

Il Bari sbanca il 'Rigamonti' 2-1 in rimonta. Brescia in vantaggio al 10' su calcio di rigore conquistato da Bianchi con astuzia per fallo dell'ex Di Cesare. Dagli undici metri non perfetta ma efficace la conclusione di Moncini . Sul finire di prima frazione infortunio al ginocchio per il capitano del Brescia Bisoli: si teme un problema serio. Nella ripresa al 13' il Bari trova il pareggio in contropiede: errore di Papetti, ne approfitta Diaw che si invola verso la porta e segna sul palo di Lezzerini. Raggiunto il pareggio il Bari ci crede e trova anche il gol del sorpasso con Vicari .

Secondo successo consecutivo per i gialloblù, che superano la Ternana per 2-1 e ritrovano un successo che al Braglia mancava dal 2 settembre. Il Modena completa la sua settimana d'oro (7 punti in 3 gare) e sale al quarto posto, mentre per la Ternana è il secondo ko di fila (penultimo posto) col sorpasso del Lecco. La squadra di Bianco gioca meglio in avvio, segna con Duca dopo 56 secondi, ma il Var annulla per un tocco di braccio dello stesso centrocampista a inizio azione. Poi al 17' la corta respinta di Mantovani diventa un assist per l'ex Palumbo che proprio contro la sua ex squadra segna di controbalzo la prima rete in maglia canarina. Prima del riposo Strizzolo davanti a Iannarilli si divora il 2-0, che arriva col suo sostituto Falcinelli a inizio ripresa: il tiro di Magnino non è irresistibile, ma Iannarilli respinge corto e Falcinelli deve solo spingere in rete. La Ternana sotto di due gol si fa vedere solo nel finale con Raimondo (bene Seculin) e con la rete di Dionisi al 94' (corta respinta di Riccio), ma non basta per il pari.