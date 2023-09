Serie B, il Parma affonda il Bari. La Samp cade a Como. Pari Catanzaro

Quarta vittoria consecutiva per il Como che si porta sempre più nella zona altissima della classifica. Si ferma invece per la prima volta in trasferta la Sampdoria. La squadra di Pirlo era riuscita a tenere testa agli uomini di Longo nella prima parte, povera di occasioni e molto in equilibrio. Diversa invece la seconda frazione, che si è aperta subito con un Como molto più arrembante. Determinanti ancora una volta gli uomini di fascia, di Iovine la palla per la rete di Ioannou, ormai uomo gol del Como a dispetto del ruolo. Da lì il Como ha giocato meglio anche se di fatto non ha avuto più grandi occasioni. La Sampdoria ha provato a reagire, impegnando un paio di volte Semper, ma il Como ha portato a casa il successo continuando la sua serie. E ora può guardare sempre più in alto.