Serie B, la decisione: iniziative tutta la stagione contro la violenza sulle donne

Presenti nella nota anche le dichiarazioni di Stefano Delfini, direttore dell'ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza: "Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Forze di polizia sono in prima linea per prevenire e contrastare la violenza di genere curando la formazione multidisciplinare degli operatori ma anche collaborando a iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema come l’importante campagna contro la violenza sulle donne messa in campo dalla Lega Serie B".