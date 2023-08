Serie B, la Sampdoria passa a Terni, tris Cosenza all’Ascoli in 8 e pari Cremonese-Catanzaro

Il campionato di Serie B aveva in programma oggi tre gare da giocare. La Sampdoria ha battuto in trasferta la Ternana 2-1. Gol di La Gumina e Depaoli, poi nel finale Di Stefano ha accorciato le distanze. Vince il Cosenza 3-0 contro l'Ascoli rimasta in 8 uomini nel primo tempo per le espulsioni a Falasco, Buchel e Forte. Gol di Tutino, Arioli e Zilli per i calabresi. Pareggio a reti bianche tra la Cremonese e il Catanzaro.