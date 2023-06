Serie B, Pavoletti al 94′ gela il Bari e il Cagliari conquista la promozione in Serie A

Il Cagliari al 94' minuto ha conquistato la Serie A passando a Bari per 1-0. Delusione immensa al San Nicola con i pugliesi spinti da oltre 58.000 spettatori in questo spareggio di Serie B. Ai biancorossi sarebbe bastato lo 0-0 contro il Cagliari dopo l'1-1 maturato nel match dell'andata nell'isola sarda. La migliore posizione nella regular season avrebbe premiato i pugliesi arrivati terzi ma la rete di Pavoletti all'ultimo respiro ha fatto saltare il banco. Nella ripresa anche un palo per Folorunsho che ha avuto anche una palla per il pareggio prima del fischio finale. Grande impresa della squadra isolana che è tornata in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Ranieri ha avuto un grande merito e stasera con le sostituzioni ha cambiato la storia del match.