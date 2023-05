Serie B playoff: Cagliari batte il Venezia e va in semifinale

Vince il Cagliari la gara d'esordio nel preliminare playoff di Serie B. La squadra di Ranieri ha battuto 2-1 il Venezia accendendo in semifinale. Doppietta di Lapadula nel primo tempo e gol lagunare di Pierini nella ripresa in terra isolana. La squadra di Ranieri parte forte, crea e segna con Lapadula al 14'. Quattro minuti più tardi ancora Lapadula raddoppia. Nella ripresa il Venezia ci prova e trova la rete con Pierini. Gara riaperta. La squadra di Vanoli spinge, ci provano Pohjanpalo e Hristov ma il risultato non cambia. Cagliari che in semifinale troverà il Parma.