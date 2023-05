Serie B playoff: Casiraghi piega la Reggina e porta il Südtirol in semifinale

Il sogno del Südtirol continua in Serie B. Stasera la squadra di mister Bisoli nel turno preliminare dei playoff ha battuto la Reggina per 1-0 al Druso conquistando il pass per la semifinale contro il Bari. La squadra bolzanina con una gara di grande intensità ha resistito dapprima alla veementi azioni tambureggianti dei calabresi, che hanno sciupato tante occasioni esaltando il portiere di casa Poluzzi, piazzando poi la zampata di Casiraghi deviata da Lo Iacono nella propria porta alle spalle dell'incolpevole Contini. Entusiasmo al Druso per l'1-0 finale. Adesso gara di andata e ritorno con il Bari con la prima a Bolzano.